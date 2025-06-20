Валюты / PKBK
PKBK: Parke Bancorp Inc
22.22 USD 0.05 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PKBK за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.01, а максимальная — 22.36.
Следите за динамикой Parke Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
22.01 22.36
Годовой диапазон
16.94 24.29
- Предыдущее закрытие
- 22.27
- Open
- 22.36
- Bid
- 22.22
- Ask
- 22.52
- Low
- 22.01
- High
- 22.36
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- -0.76%
- 6-месячное изменение
- 17.75%
- Годовое изменение
- 5.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.