Курс PKBK за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.01, а максимальная — 22.36.

Следите за динамикой Parke Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.