PKBK: Parke Bancorp Inc
22.20 USD 0.02 (0.09%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PKBK de hoy ha cambiado un -0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.12, mientras que el máximo ha alcanzado 22.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Parke Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PKBK News
- Parke Bancorp declara dividendo trimestral en efectivo de 0,18 dólares por acción
- Parke Bancorp declara dividendo trimestral en efectivo de $0.18 por acción
- Parke Bancorp Offers An Interesting Combination Of Yield And Value (NASDAQ:PKBK)
Rango diario
22.12 22.58
Rango anual
16.94 24.29
- Cierres anteriores
- 22.22
- Open
- 22.41
- Bid
- 22.20
- Ask
- 22.50
- Low
- 22.12
- High
- 22.58
- Volumen
- 113
- Cambio diario
- -0.09%
- Cambio mensual
- -0.85%
- Cambio a 6 meses
- 17.65%
- Cambio anual
- 5.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B