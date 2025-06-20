Währungen / PKBK
PKBK: Parke Bancorp Inc
22.31 USD 0.22 (0.98%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PKBK hat sich für heute um -0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.22 bis zu einem Hoch von 22.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Parke Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.22 22.53
Jahresspanne
16.94 24.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.53
- Eröffnung
- 22.53
- Bid
- 22.31
- Ask
- 22.61
- Tief
- 22.22
- Hoch
- 22.53
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- -0.98%
- Monatsänderung
- -0.36%
- 6-Monatsänderung
- 18.23%
- Jahresänderung
- 6.09%
