Valute / PKBK
PKBK: Parke Bancorp Inc
22.06 USD 0.47 (2.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PKBK ha avuto una variazione del -2.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.86 e ad un massimo di 22.53.
Segui le dinamiche di Parke Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
21.86 22.53
Intervallo Annuale
16.94 24.29
- Chiusura Precedente
- 22.53
- Apertura
- 22.53
- Bid
- 22.06
- Ask
- 22.36
- Minimo
- 21.86
- Massimo
- 22.53
- Volume
- 213
- Variazione giornaliera
- -2.09%
- Variazione Mensile
- -1.47%
- Variazione Semestrale
- 16.91%
- Variazione Annuale
- 4.90%
21 settembre, domenica