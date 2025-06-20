QuotazioniSezioni
PKBK: Parke Bancorp Inc

22.06 USD 0.47 (2.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PKBK ha avuto una variazione del -2.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.86 e ad un massimo di 22.53.

Segui le dinamiche di Parke Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.86 22.53
Intervallo Annuale
16.94 24.29
Chiusura Precedente
22.53
Apertura
22.53
Bid
22.06
Ask
22.36
Minimo
21.86
Massimo
22.53
Volume
213
Variazione giornaliera
-2.09%
Variazione Mensile
-1.47%
Variazione Semestrale
16.91%
Variazione Annuale
4.90%
21 settembre, domenica