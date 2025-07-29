FiyatlarBölümler
Dövizler / PII
Geri dön - Hisse senetleri

PII: Polaris Inc

55.37 USD 1.70 (2.98%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PII fiyatı bugün -2.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.05 ve Yüksek fiyatı olarak 57.04 aralığında işlem gördü.

Polaris Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PII haberleri

Günlük aralık
54.05 57.04
Yıllık aralık
30.98 84.08
Önceki kapanış
57.07
Açılış
56.45
Satış
55.37
Alış
55.67
Düşük
54.05
Yüksek
57.04
Hacim
1.414 K
Günlük değişim
-2.98%
Aylık değişim
0.97%
6 aylık değişim
35.02%
Yıllık değişim
-33.43%
21 Eylül, Pazar