PII: Polaris Inc
58.47 USD 0.44 (0.75%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PII за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.04, а максимальная — 59.90.
Следите за динамикой Polaris Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
58.04 59.90
Годовой диапазон
30.98 84.08
- Предыдущее закрытие
- 58.91
- Open
- 59.90
- Bid
- 58.47
- Ask
- 58.77
- Low
- 58.04
- High
- 59.90
- Объем
- 1.263 K
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- 6.62%
- 6-месячное изменение
- 42.57%
- Годовое изменение
- -29.71%
