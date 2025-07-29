KurseKategorien
PII: Polaris Inc

57.07 USD 0.06 (0.11%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PII hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.61 bis zu einem Hoch von 58.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Polaris Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
56.61 58.10
Jahresspanne
30.98 84.08
Vorheriger Schlusskurs
57.13
Eröffnung
57.70
Bid
57.07
Ask
57.37
Tief
56.61
Hoch
58.10
Volumen
1.743 K
Tagesänderung
-0.11%
Monatsänderung
4.07%
6-Monatsänderung
39.16%
Jahresänderung
-31.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K