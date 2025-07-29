Währungen / PII
PII: Polaris Inc
57.07 USD 0.06 (0.11%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PII hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.61 bis zu einem Hoch von 58.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Polaris Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
56.61 58.10
Jahresspanne
30.98 84.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.13
- Eröffnung
- 57.70
- Bid
- 57.07
- Ask
- 57.37
- Tief
- 56.61
- Hoch
- 58.10
- Volumen
- 1.743 K
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- 4.07%
- 6-Monatsänderung
- 39.16%
- Jahresänderung
- -31.39%
