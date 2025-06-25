Dövizler / PFXNZ
PFXNZ: PhenixFIN Corporation - 5.25% Notes due 2028
23.8446 USD 0.0446 (0.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PFXNZ fiyatı bugün 0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.8446 ve Yüksek fiyatı olarak 23.8446 aralığında işlem gördü.
PhenixFIN Corporation - 5.25% Notes due 2028 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
23.8446 23.8446
Yıllık aralık
22.3000 23.8446
- Önceki kapanış
- 23.8000
- Açılış
- 23.8446
- Satış
- 23.8446
- Alış
- 23.8476
- Düşük
- 23.8446
- Yüksek
- 23.8446
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 0.19%
- Aylık değişim
- 1.47%
- 6 aylık değişim
- 1.83%
- Yıllık değişim
- 5.27%
21 Eylül, Pazar