PFXNZ: PhenixFIN Corporation - 5.25% Notes due 2028

23.8446 USD 0.0446 (0.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PFXNZ a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.8446 et à un maximum de 23.8446.

Suivez la dynamique PhenixFIN Corporation - 5.25% Notes due 2028. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
23.8446 23.8446
Range Annuel
22.3000 23.8446
Clôture Précédente
23.8000
Ouverture
23.8446
Bid
23.8446
Ask
23.8476
Plus Bas
23.8446
Plus Haut
23.8446
Volume
1
Changement quotidien
0.19%
Changement Mensuel
1.47%
Changement à 6 Mois
1.83%
Changement Annuel
5.27%
