PFXNZ: PhenixFIN Corporation - 5.25% Notes due 2028
23.8000 USD 0.0940 (0.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PFXNZの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり23.7700の安値と23.8000の高値で取引されました。
PhenixFIN Corporation - 5.25% Notes due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
23.7700 23.8000
1年のレンジ
22.3000 23.8100
- 以前の終値
- 23.7060
- 始値
- 23.7700
- 買値
- 23.8000
- 買値
- 23.8030
- 安値
- 23.7700
- 高値
- 23.8000
- 出来高
- 18
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- 1.28%
- 6ヶ月の変化
- 1.64%
- 1年の変化
- 5.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K