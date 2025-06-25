Währungen / PFXNZ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PFXNZ: PhenixFIN Corporation - 5.25% Notes due 2028
23.8000 USD 0.0940 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PFXNZ hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.7700 bis zu einem Hoch von 23.8000 gehandelt.
Verfolgen Sie die PhenixFIN Corporation - 5.25% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.7700 23.8000
Jahresspanne
22.3000 23.8100
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.7060
- Eröffnung
- 23.7700
- Bid
- 23.8000
- Ask
- 23.8030
- Tief
- 23.7700
- Hoch
- 23.8000
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- 1.28%
- 6-Monatsänderung
- 1.64%
- Jahresänderung
- 5.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K