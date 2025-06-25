KurseKategorien
Währungen / PFXNZ
Zurück zum Aktien

PFXNZ: PhenixFIN Corporation - 5.25% Notes due 2028

23.8000 USD 0.0940 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PFXNZ hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.7700 bis zu einem Hoch von 23.8000 gehandelt.

Verfolgen Sie die PhenixFIN Corporation - 5.25% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFXNZ News

Tagesspanne
23.7700 23.8000
Jahresspanne
22.3000 23.8100
Vorheriger Schlusskurs
23.7060
Eröffnung
23.7700
Bid
23.8000
Ask
23.8030
Tief
23.7700
Hoch
23.8000
Volumen
18
Tagesänderung
0.40%
Monatsänderung
1.28%
6-Monatsänderung
1.64%
Jahresänderung
5.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K