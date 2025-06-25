시세섹션
통화 / PFXNZ
PFXNZ: PhenixFIN Corporation - 5.25% Notes due 2028

23.8446 USD 0.0446 (0.19%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PFXNZ 환율이 오늘 0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.8446이고 고가는 23.8446이었습니다.

PhenixFIN Corporation - 5.25% Notes due 2028 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
23.8446 23.8446
년간 변동
22.3000 23.8446
이전 종가
23.8000
시가
23.8446
Bid
23.8446
Ask
23.8476
저가
23.8446
고가
23.8446
볼륨
1
일일 변동
0.19%
월 변동
1.47%
6개월 변동
1.83%
년간 변동율
5.27%
20 9월, 토요일