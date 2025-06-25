Валюты / PFXNZ
PFXNZ: PhenixFIN Corporation - 5.25% Notes due 2028
23.7700 USD 0.1300 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PFXNZ за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.7699, а максимальная — 23.7700.
Следите за динамикой PhenixFIN Corporation - 5.25% Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
23.7699 23.7700
Годовой диапазон
22.3000 23.7700
- Предыдущее закрытие
- 23.6400
- Open
- 23.7699
- Bid
- 23.7700
- Ask
- 23.7730
- Low
- 23.7699
- High
- 23.7700
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.55%
- Месячное изменение
- 1.15%
- 6-месячное изменение
- 1.52%
- Годовое изменение
- 4.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.