PFXNZ: PhenixFIN Corporation - 5.25% Notes due 2028

23.7700 USD 0.1300 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PFXNZ за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.7699, а максимальная — 23.7700.

Следите за динамикой PhenixFIN Corporation - 5.25% Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.7699 23.7700
Годовой диапазон
22.3000 23.7700
Предыдущее закрытие
23.6400
Open
23.7699
Bid
23.7700
Ask
23.7730
Low
23.7699
High
23.7700
Объем
3
Дневное изменение
0.55%
Месячное изменение
1.15%
6-месячное изменение
1.52%
Годовое изменение
4.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.