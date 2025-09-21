FiyatlarBölümler
OZ: Belpointe PREP, LLC Class A Units

63.99 USD 0.73 (1.13%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OZ fiyatı bugün -1.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.75 ve Yüksek fiyatı olarak 64.73 aralığında işlem gördü.

Belpointe PREP, LLC Class A Units hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
63.75 64.73
Yıllık aralık
56.77 82.89
Önceki kapanış
64.72
Açılış
63.75
Satış
63.99
Alış
64.29
Düşük
63.75
Yüksek
64.73
Hacim
15
Günlük değişim
-1.13%
Aylık değişim
1.77%
6 aylık değişim
-3.40%
Yıllık değişim
-8.59%
21 Eylül, Pazar