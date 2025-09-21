QuotazioniSezioni
Valute / OZ
Tornare a Azioni

OZ: Belpointe PREP, LLC Class A Units

63.99 USD 0.73 (1.13%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OZ ha avuto una variazione del -1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 63.75 e ad un massimo di 64.73.

Segui le dinamiche di Belpointe PREP, LLC Class A Units. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
63.75 64.73
Intervallo Annuale
56.77 82.89
Chiusura Precedente
64.72
Apertura
63.75
Bid
63.99
Ask
64.29
Minimo
63.75
Massimo
64.73
Volume
15
Variazione giornaliera
-1.13%
Variazione Mensile
1.77%
Variazione Semestrale
-3.40%
Variazione Annuale
-8.59%
21 settembre, domenica