OZ: Belpointe PREP, LLC Class A Units
63.99 USD 0.73 (1.13%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OZ ha avuto una variazione del -1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 63.75 e ad un massimo di 64.73.
Segui le dinamiche di Belpointe PREP, LLC Class A Units. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
63.75 64.73
Intervallo Annuale
56.77 82.89
- Chiusura Precedente
- 64.72
- Apertura
- 63.75
- Bid
- 63.99
- Ask
- 64.29
- Minimo
- 63.75
- Massimo
- 64.73
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -1.13%
- Variazione Mensile
- 1.77%
- Variazione Semestrale
- -3.40%
- Variazione Annuale
- -8.59%
21 settembre, domenica