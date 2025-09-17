Валюты / OZ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OZ: Belpointe PREP, LLC Class A Units
63.31 USD 0.43 (0.67%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OZ за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.31, а максимальная — 64.45.
Следите за динамикой Belpointe PREP, LLC Class A Units. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
63.31 64.45
Годовой диапазон
56.77 82.89
- Предыдущее закрытие
- 63.74
- Open
- 63.74
- Bid
- 63.31
- Ask
- 63.61
- Low
- 63.31
- High
- 64.45
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.67%
- Месячное изменение
- 0.68%
- 6-месячное изменение
- -4.42%
- Годовое изменение
- -9.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.