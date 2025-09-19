Währungen / OZ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OZ: Belpointe PREP, LLC Class A Units
63.80 USD 0.92 (1.42%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OZ hat sich für heute um -1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.80 bis zu einem Hoch von 63.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Belpointe PREP, LLC Class A Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
63.80 63.80
Jahresspanne
56.77 82.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.72
- Eröffnung
- 63.80
- Bid
- 63.80
- Ask
- 64.10
- Tief
- 63.80
- Hoch
- 63.80
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -1.42%
- Monatsänderung
- 1.46%
- 6-Monatsänderung
- -3.68%
- Jahresänderung
- -8.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K