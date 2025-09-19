KurseKategorien
OZ: Belpointe PREP, LLC Class A Units

63.80 USD 0.92 (1.42%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OZ hat sich für heute um -1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.80 bis zu einem Hoch von 63.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Belpointe PREP, LLC Class A Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
63.80 63.80
Jahresspanne
56.77 82.89
Vorheriger Schlusskurs
64.72
Eröffnung
63.80
Bid
63.80
Ask
64.10
Tief
63.80
Hoch
63.80
Volumen
1
Tagesänderung
-1.42%
Monatsänderung
1.46%
6-Monatsänderung
-3.68%
Jahresänderung
-8.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K