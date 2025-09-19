クォートセクション
通貨 / OZ
OZ: Belpointe PREP, LLC Class A Units

64.72 USD 0.46 (0.72%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OZの今日の為替レートは、0.72%変化しました。日中、通貨は1あたり64.10の安値と64.72の高値で取引されました。

Belpointe PREP, LLC Class A Unitsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
64.10 64.72
1年のレンジ
56.77 82.89
以前の終値
64.26
始値
64.21
買値
64.72
買値
65.02
安値
64.10
高値
64.72
出来高
5
1日の変化
0.72%
1ヶ月の変化
2.93%
6ヶ月の変化
-2.29%
1年の変化
-7.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K