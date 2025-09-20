통화 / OZ
OZ: Belpointe PREP, LLC Class A Units
63.99 USD 0.73 (1.13%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OZ 환율이 오늘 -1.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 63.75이고 고가는 64.73이었습니다.
Belpointe PREP, LLC Class A Units 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
63.75 64.73
년간 변동
56.77 82.89
- 이전 종가
- 64.72
- 시가
- 63.75
- Bid
- 63.99
- Ask
- 64.29
- 저가
- 63.75
- 고가
- 64.73
- 볼륨
- 15
- 일일 변동
- -1.13%
- 월 변동
- 1.77%
- 6개월 변동
- -3.40%
- 년간 변동율
- -8.59%
20 9월, 토요일