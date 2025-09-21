FiyatlarBölümler
14.5200 USD 1.0150 (6.53%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OTF fiyatı bugün -6.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.4550 ve Yüksek fiyatı olarak 15.5400 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
14.4550 15.5400
Yıllık aralık
14.3400 21.6200
Önceki kapanış
15.5350
Açılış
15.4750
Satış
14.5200
Alış
14.5230
Düşük
14.4550
Yüksek
15.5400
Hacim
3.228 K
Günlük değişim
-6.53%
Aylık değişim
-1.73%
6 aylık değişim
-14.64%
Yıllık değişim
-14.64%
