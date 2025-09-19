クォートセクション
通貨 / OTF
株に戻る

OTF

15.5350 USD 0.0850 (0.55%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OTFの今日の為替レートは、0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり15.5100の安値と15.7400の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
15.5100 15.7400
1年のレンジ
14.3400 21.6200
以前の終値
15.4500
始値
15.5100
買値
15.5350
買値
15.5380
安値
15.5100
高値
15.7400
出来高
2.031 K
1日の変化
0.55%
1ヶ月の変化
5.14%
6ヶ月の変化
-8.67%
1年の変化
-8.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K