OTF
15.5350 USD 0.0850 (0.55%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OTF hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.5100 bis zu einem Hoch von 15.7400 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.5100 15.7400
Jahresspanne
14.3400 21.6200
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.4500
- Eröffnung
- 15.5100
- Bid
- 15.5350
- Ask
- 15.5380
- Tief
- 15.5100
- Hoch
- 15.7400
- Volumen
- 2.031 K
- Tagesänderung
- 0.55%
- Monatsänderung
- 5.14%
- 6-Monatsänderung
- -8.67%
- Jahresänderung
- -8.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K