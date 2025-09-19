KurseKategorien
15.5350 USD 0.0850 (0.55%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OTF hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.5100 bis zu einem Hoch von 15.7400 gehandelt.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
15.5100 15.7400
Jahresspanne
14.3400 21.6200
Vorheriger Schlusskurs
15.4500
Eröffnung
15.5100
Bid
15.5350
Ask
15.5380
Tief
15.5100
Hoch
15.7400
Volumen
2.031 K
Tagesänderung
0.55%
Monatsänderung
5.14%
6-Monatsänderung
-8.67%
Jahresänderung
-8.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K