15.4300 USD 0.2700 (1.78%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OTF за сегодня изменился на 1.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.8000, а максимальная — 15.5550.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.8000 15.5550
Годовой диапазон
14.3400 21.6200
Предыдущее закрытие
15.1600
Open
15.0800
Bid
15.4300
Ask
15.4330
Low
14.8000
High
15.5550
Объем
2.359 K
Дневное изменение
1.78%
Месячное изменение
4.43%
6-месячное изменение
-9.29%
Годовое изменение
-9.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.