OTF
14.5200 USD 1.0150 (6.53%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OTF ha avuto una variazione del -6.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.4550 e ad un massimo di 15.5400.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.4550 15.5400
Intervallo Annuale
14.3400 21.6200
- Chiusura Precedente
- 15.5350
- Apertura
- 15.4750
- Bid
- 14.5200
- Ask
- 14.5230
- Minimo
- 14.4550
- Massimo
- 15.5400
- Volume
- 3.228 K
- Variazione giornaliera
- -6.53%
- Variazione Mensile
- -1.73%
- Variazione Semestrale
- -14.64%
- Variazione Annuale
- -14.64%
20 settembre, sabato