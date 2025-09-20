CotationsSections
OTF

14.5200 USD 1.0150 (6.53%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OTF a changé de -6.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.4550 et à un maximum de 15.5400.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
14.4550 15.5400
Range Annuel
14.3400 21.6200
Clôture Précédente
15.5350
Ouverture
15.4750
Bid
14.5200
Ask
14.5230
Plus Bas
14.4550
Plus Haut
15.5400
Volume
3.228 K
Changement quotidien
-6.53%
Changement Mensuel
-1.73%
Changement à 6 Mois
-14.64%
Changement Annuel
-14.64%
20 septembre, samedi