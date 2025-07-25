Dövizler / OPTT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
OPTT: Ocean Power Technologies Inc
0.51 USD 0.01 (2.00%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OPTT fiyatı bugün 2.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.50 ve Yüksek fiyatı olarak 0.52 aralığında işlem gördü.
Ocean Power Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPTT haberleri
- Ocean Power Loss Widens Y/Y in Q1, Backlog Skyrockets 184%
- Ocean Power FY25 Loss Narrows Y/Y, Backlog Hits Record High
- Earnings call transcript: Ocean Power sees 7% revenue rise amid reduced expenses in Q4 2025
- Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Ocean Power Technologies signs $3 million reseller deal for Mexico
Günlük aralık
0.50 0.52
Yıllık aralık
0.14 1.76
- Önceki kapanış
- 0.50
- Açılış
- 0.51
- Satış
- 0.51
- Alış
- 0.81
- Düşük
- 0.50
- Yüksek
- 0.52
- Hacim
- 1.933 K
- Günlük değişim
- 2.00%
- Aylık değişim
- 2.00%
- 6 aylık değişim
- 13.33%
- Yıllık değişim
- 240.00%
21 Eylül, Pazar