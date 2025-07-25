Divisas / OPTT
OPTT: Ocean Power Technologies Inc
0.50 USD 0.01 (2.04%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OPTT de hoy ha cambiado un 2.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.49, mientras que el máximo ha alcanzado 0.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ocean Power Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OPTT News
- Ocean Power FY25 Loss Narrows Y/Y, Backlog Hits Record High
- Earnings call transcript: Ocean Power sees 7% revenue rise amid reduced expenses in Q4 2025
- Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Ocean Power Technologies signs $3 million reseller deal for Mexico
Rango diario
0.49 0.51
Rango anual
0.14 1.76
- Cierres anteriores
- 0.49
- Open
- 0.50
- Bid
- 0.50
- Ask
- 0.80
- Low
- 0.49
- High
- 0.51
- Volumen
- 1.595 K
- Cambio diario
- 2.04%
- Cambio mensual
- 0.00%
- Cambio a 6 meses
- 11.11%
- Cambio anual
- 233.33%
