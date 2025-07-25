Валюты / OPTT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OPTT: Ocean Power Technologies Inc
0.49 USD 0.05 (9.26%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OPTT за сегодня изменился на -9.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.47, а максимальная — 0.51.
Следите за динамикой Ocean Power Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OPTT
- Ocean Power FY25 Loss Narrows Y/Y, Backlog Hits Record High
- Earnings call transcript: Ocean Power sees 7% revenue rise amid reduced expenses in Q4 2025
- Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Ocean Power Technologies signs $3 million reseller deal for Mexico
Дневной диапазон
0.47 0.51
Годовой диапазон
0.14 1.76
- Предыдущее закрытие
- 0.54
- Open
- 0.51
- Bid
- 0.49
- Ask
- 0.79
- Low
- 0.47
- High
- 0.51
- Объем
- 2.989 K
- Дневное изменение
- -9.26%
- Месячное изменение
- -2.00%
- 6-месячное изменение
- 8.89%
- Годовое изменение
- 226.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.