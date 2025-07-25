Valute / OPTT
OPTT: Ocean Power Technologies Inc
0.51 USD 0.01 (2.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OPTT ha avuto una variazione del 2.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.50 e ad un massimo di 0.52.
Segui le dinamiche di Ocean Power Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OPTT News
- Ocean Power Loss Widens Y/Y in Q1, Backlog Skyrockets 184%
- Ocean Power FY25 Loss Narrows Y/Y, Backlog Hits Record High
- Earnings call transcript: Ocean Power sees 7% revenue rise amid reduced expenses in Q4 2025
- Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Ocean Power Technologies signs $3 million reseller deal for Mexico
Intervallo Giornaliero
0.50 0.52
Intervallo Annuale
0.14 1.76
- Chiusura Precedente
- 0.50
- Apertura
- 0.51
- Bid
- 0.51
- Ask
- 0.81
- Minimo
- 0.50
- Massimo
- 0.52
- Volume
- 1.933 K
- Variazione giornaliera
- 2.00%
- Variazione Mensile
- 2.00%
- Variazione Semestrale
- 13.33%
- Variazione Annuale
- 240.00%
21 settembre, domenica