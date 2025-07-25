Währungen / OPTT
OPTT: Ocean Power Technologies Inc
0.51 USD 0.01 (2.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPTT hat sich für heute um 2.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.50 bis zu einem Hoch von 0.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ocean Power Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.50 0.51
Jahresspanne
0.14 1.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.50
- Eröffnung
- 0.51
- Bid
- 0.51
- Ask
- 0.81
- Tief
- 0.50
- Hoch
- 0.51
- Volumen
- 1.171 K
- Tagesänderung
- 2.00%
- Monatsänderung
- 2.00%
- 6-Monatsänderung
- 13.33%
- Jahresänderung
- 240.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K