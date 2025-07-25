Devises / OPTT
OPTT: Ocean Power Technologies Inc
0.51 USD 0.01 (2.00%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OPTT a changé de 2.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.50 et à un maximum de 0.52.
Suivez la dynamique Ocean Power Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
OPTT Nouvelles
- Ocean Power Loss Widens Y/Y in Q1, Backlog Skyrockets 184%
- Ocean Power FY25 Loss Narrows Y/Y, Backlog Hits Record High
- Earnings call transcript: Ocean Power sees 7% revenue rise amid reduced expenses in Q4 2025
- Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Ocean Power Technologies signs $3 million reseller deal for Mexico
Range quotidien
0.50 0.52
Range Annuel
0.14 1.76
- Clôture Précédente
- 0.50
- Ouverture
- 0.51
- Bid
- 0.51
- Ask
- 0.81
- Plus Bas
- 0.50
- Plus Haut
- 0.52
- Volume
- 1.933 K
- Changement quotidien
- 2.00%
- Changement Mensuel
- 2.00%
- Changement à 6 Mois
- 13.33%
- Changement Annuel
- 240.00%
20 septembre, samedi