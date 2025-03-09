Dövizler / ONL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ONL: Orion Office REIT Inc
2.74 USD 0.06 (2.14%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ONL fiyatı bugün -2.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.72 ve Yüksek fiyatı olarak 2.80 aralığında işlem gördü.
Orion Office REIT Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONL haberleri
- Orion Properties: Recent Takeover Interest Confirms Value Opportunity (NYSE:ONL)
- Earnings call transcript: Orion Office Reit Q2 2025 sees revenue beat
- Orion Properties Q2 2025 slides: strategic shift away from traditional office assets
- Behind The (Revised) Curve
- Orion Properties rejects Kawa Capital’s $2.75 per share offer
- Orion Office REIT stock rating reiterated at Market Perform by Citizens JMP
- Trade War Redux
- Orion Properties rejects Kawa Capital’s $2.50 per share acquisition offer
- The Bulls Are Back
- Orion Office REIT receives $2.50/share take-private offer from Kawa Capital
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Piedmont Office Realty Trust: Improved 2025 Leasing Guidance Reinforces My Strong Buy(PDM)
- Tariffs On, Tariffs Off
- Losers Of REIT Earnings Season
- Short Interest Down For U.S. REITs In March, Up For Advertising REITs
- Markets Gone Wild
- What's Going On With Orion Properties Shares Friday? - Orion Properties (NYSE:ONL)
- BrightSpire Capital: If I Had To Sell One High-Yielding Value Destroyer (NYSE:BRSP)
- Capital First, Payouts Later: A Smarter Take On Dividend Investing
- Top 3 Real Estate Stocks Which Could Blast Off This Quarter - Armada Hoffler Properties (NYSE:AHH), FrontView REIT (NYSE:FVR)
- Losers Of REIT Earnings Season
- Orion Properties: Weighing Bull And Bear Arguments (NYSE:ONL)
- Realty Income Vs. Agree Realty: What Is The Best REIT To Buy In 2025? (NYSE:O)
- Tariff Turbulence
Günlük aralık
2.72 2.80
Yıllık aralık
1.46 4.32
- Önceki kapanış
- 2.80
- Açılış
- 2.78
- Satış
- 2.74
- Alış
- 3.04
- Düşük
- 2.72
- Yüksek
- 2.80
- Hacim
- 185
- Günlük değişim
- -2.14%
- Aylık değişim
- -6.48%
- 6 aylık değişim
- 28.04%
- Yıllık değişim
- -31.16%
21 Eylül, Pazar