ONL: Orion Office REIT Inc
2.78 USD 0.02 (0.71%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ONL hat sich für heute um -0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.77 bis zu einem Hoch von 2.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Orion Office REIT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.77 2.80
Jahresspanne
1.46 4.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.80
- Eröffnung
- 2.78
- Bid
- 2.78
- Ask
- 3.08
- Tief
- 2.77
- Hoch
- 2.80
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -0.71%
- Monatsänderung
- -5.12%
- 6-Monatsänderung
- 29.91%
- Jahresänderung
- -30.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K