ONL: Orion Office REIT Inc
2.74 USD 0.06 (2.14%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ONL 환율이 오늘 -2.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.72이고 고가는 2.80이었습니다.
Orion Office REIT Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.72 2.80
년간 변동
1.46 4.32
- 이전 종가
- 2.80
- 시가
- 2.78
- Bid
- 2.74
- Ask
- 3.04
- 저가
- 2.72
- 고가
- 2.80
- 볼륨
- 185
- 일일 변동
- -2.14%
- 월 변동
- -6.48%
- 6개월 변동
- 28.04%
- 년간 변동율
- -31.16%
