ONL: Orion Office REIT Inc
2.74 USD 0.02 (0.74%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ONL para hoje mudou para 0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.67 e o mais alto foi 2.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Orion Office REIT Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ONL Notícias
Faixa diária
2.67 2.78
Faixa anual
1.46 4.32
- Fechamento anterior
- 2.72
- Open
- 2.71
- Bid
- 2.74
- Ask
- 3.04
- Low
- 2.67
- High
- 2.78
- Volume
- 275
- Mudança diária
- 0.74%
- Mudança mensal
- -6.48%
- Mudança de 6 meses
- 28.04%
- Mudança anual
- -31.16%
