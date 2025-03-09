通貨 / ONL
ONL: Orion Office REIT Inc
2.80 USD 0.08 (2.94%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ONLの今日の為替レートは、2.94%変化しました。日中、通貨は1あたり2.67の安値と2.80の高値で取引されました。
Orion Office REIT Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ONL News
- Orion Properties: Recent Takeover Interest Confirms Value Opportunity (NYSE:ONL)
- Earnings call transcript: Orion Office Reit Q2 2025 sees revenue beat
- Orion Properties Q2 2025 slides: strategic shift away from traditional office assets
- Behind The (Revised) Curve
- Orion Properties rejects Kawa Capital’s $2.75 per share offer
- Orion Office REIT stock rating reiterated at Market Perform by Citizens JMP
- Trade War Redux
- Orion Properties rejects Kawa Capital’s $2.50 per share acquisition offer
- The Bulls Are Back
- Orion Office REIT receives $2.50/share take-private offer from Kawa Capital
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Piedmont Office Realty Trust: Improved 2025 Leasing Guidance Reinforces My Strong Buy(PDM)
- Tariffs On, Tariffs Off
- Losers Of REIT Earnings Season
- Short Interest Down For U.S. REITs In March, Up For Advertising REITs
- Markets Gone Wild
- What's Going On With Orion Properties Shares Friday? - Orion Properties (NYSE:ONL)
- BrightSpire Capital: If I Had To Sell One High-Yielding Value Destroyer (NYSE:BRSP)
- Capital First, Payouts Later: A Smarter Take On Dividend Investing
- Top 3 Real Estate Stocks Which Could Blast Off This Quarter - Armada Hoffler Properties (NYSE:AHH), FrontView REIT (NYSE:FVR)
- Losers Of REIT Earnings Season
- Orion Properties: Weighing Bull And Bear Arguments (NYSE:ONL)
- Realty Income Vs. Agree Realty: What Is The Best REIT To Buy In 2025? (NYSE:O)
- Tariff Turbulence
1日のレンジ
2.67 2.80
1年のレンジ
1.46 4.32
- 以前の終値
- 2.72
- 始値
- 2.71
- 買値
- 2.80
- 買値
- 3.10
- 安値
- 2.67
- 高値
- 2.80
- 出来高
- 392
- 1日の変化
- 2.94%
- 1ヶ月の変化
- -4.44%
- 6ヶ月の変化
- 30.84%
- 1年の変化
- -29.65%
