Валюты / ONL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ONL: Orion Office REIT Inc
2.88 USD 0.02 (0.69%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ONL за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.85, а максимальная — 2.91.
Следите за динамикой Orion Office REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ONL
- Orion Properties: Recent Takeover Interest Confirms Value Opportunity (NYSE:ONL)
- Earnings call transcript: Orion Office Reit Q2 2025 sees revenue beat
- Orion Properties Q2 2025 slides: strategic shift away from traditional office assets
- Behind The (Revised) Curve
- Orion Properties rejects Kawa Capital’s $2.75 per share offer
- Orion Office REIT stock rating reiterated at Market Perform by Citizens JMP
- Trade War Redux
- Orion Properties rejects Kawa Capital’s $2.50 per share acquisition offer
- The Bulls Are Back
- Orion Office REIT receives $2.50/share take-private offer from Kawa Capital
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Piedmont Office Realty Trust: Improved 2025 Leasing Guidance Reinforces My Strong Buy(PDM)
- Tariffs On, Tariffs Off
- Losers Of REIT Earnings Season
- Short Interest Down For U.S. REITs In March, Up For Advertising REITs
- Markets Gone Wild
- What's Going On With Orion Properties Shares Friday? - Orion Properties (NYSE:ONL)
- BrightSpire Capital: If I Had To Sell One High-Yielding Value Destroyer (NYSE:BRSP)
- Capital First, Payouts Later: A Smarter Take On Dividend Investing
- Top 3 Real Estate Stocks Which Could Blast Off This Quarter - Armada Hoffler Properties (NYSE:AHH), FrontView REIT (NYSE:FVR)
- Losers Of REIT Earnings Season
- Orion Properties: Weighing Bull And Bear Arguments (NYSE:ONL)
- Realty Income Vs. Agree Realty: What Is The Best REIT To Buy In 2025? (NYSE:O)
- Tariff Turbulence
Дневной диапазон
2.85 2.91
Годовой диапазон
1.46 4.32
- Предыдущее закрытие
- 2.90
- Open
- 2.90
- Bid
- 2.88
- Ask
- 3.18
- Low
- 2.85
- High
- 2.91
- Объем
- 160
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- -1.71%
- 6-месячное изменение
- 34.58%
- Годовое изменение
- -27.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.