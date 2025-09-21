FiyatlarBölümler
Dövizler / OKLO
Geri dön - Hisse senetleri

OKLO

135.01 USD 30.10 (28.69%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OKLO fiyatı bugün 28.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 107.15 ve Yüksek fiyatı olarak 136.53 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
107.15 136.53
Yıllık aralık
7.90 136.53
Önceki kapanış
104.91
Açılış
108.70
Satış
135.01
Alış
135.31
Düşük
107.15
Yüksek
136.53
Hacim
101.311 K
Günlük değişim
28.69%
Aylık değişim
92.46%
6 aylık değişim
490.08%
Yıllık değişim
1558.60%
21 Eylül, Pazar