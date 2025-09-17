Валюты / OKLO
OKLO
95.85 USD 0.14 (0.15%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OKLO за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.40, а максимальная — 95.88.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
90.40 95.88
Годовой диапазон
7.90 95.90
- Предыдущее закрытие
- 95.71
- Open
- 94.80
- Bid
- 95.85
- Ask
- 96.15
- Low
- 90.40
- High
- 95.88
- Объем
- 29.628 K
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 36.64%
- 6-месячное изменение
- 318.92%
- Годовое изменение
- 1077.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.