104.91 USD 9.68 (10.16%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OKLOの今日の為替レートは、10.16%変化しました。日中、通貨は1あたり96.24の安値と110.82の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
96.24 110.82
1年のレンジ
7.90 110.82
以前の終値
95.23
始値
98.53
買値
104.91
買値
105.21
安値
96.24
高値
110.82
出来高
48.513 K
1日の変化
10.16%
1ヶ月の変化
49.55%
6ヶ月の変化
358.52%
1年の変化
1188.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K