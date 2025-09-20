QuotazioniSezioni
Valute / OKLO
Tornare a Azioni

OKLO

135.01 USD 30.10 (28.69%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OKLO ha avuto una variazione del 28.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 107.15 e ad un massimo di 136.53.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
107.15 136.53
Intervallo Annuale
7.90 136.53
Chiusura Precedente
104.91
Apertura
108.70
Bid
135.01
Ask
135.31
Minimo
107.15
Massimo
136.53
Volume
101.311 K
Variazione giornaliera
28.69%
Variazione Mensile
92.46%
Variazione Semestrale
490.08%
Variazione Annuale
1558.60%
20 settembre, sabato