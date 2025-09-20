Valute / OKLO
OKLO
135.01 USD 30.10 (28.69%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OKLO ha avuto una variazione del 28.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 107.15 e ad un massimo di 136.53.
Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
107.15 136.53
Intervallo Annuale
7.90 136.53
- Chiusura Precedente
- 104.91
- Apertura
- 108.70
- Bid
- 135.01
- Ask
- 135.31
- Minimo
- 107.15
- Massimo
- 136.53
- Volume
- 101.311 K
- Variazione giornaliera
- 28.69%
- Variazione Mensile
- 92.46%
- Variazione Semestrale
- 490.08%
- Variazione Annuale
- 1558.60%
20 settembre, sabato