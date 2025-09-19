KurseKategorien
OKLO
OKLO

104.91 USD 9.68 (10.16%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OKLO hat sich für heute um 10.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 96.24 bis zu einem Hoch von 110.82 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
96.24 110.82
Jahresspanne
7.90 110.82
Vorheriger Schlusskurs
95.23
Eröffnung
98.53
Bid
104.91
Ask
105.21
Tief
96.24
Hoch
110.82
Volumen
48.513 K
Tagesänderung
10.16%
Monatsänderung
49.55%
6-Monatsänderung
358.52%
Jahresänderung
1188.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K