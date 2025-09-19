Währungen / OKLO
OKLO
104.91 USD 9.68 (10.16%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OKLO hat sich für heute um 10.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 96.24 bis zu einem Hoch von 110.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
96.24 110.82
Jahresspanne
7.90 110.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 95.23
- Eröffnung
- 98.53
- Bid
- 104.91
- Ask
- 105.21
- Tief
- 96.24
- Hoch
- 110.82
- Volumen
- 48.513 K
- Tagesänderung
- 10.16%
- Monatsänderung
- 49.55%
- 6-Monatsänderung
- 358.52%
- Jahresänderung
- 1188.82%
