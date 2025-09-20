CotationsSections
Devises / OKLO
OKLO

135.01 USD 30.10 (28.69%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OKLO a changé de 28.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 107.15 et à un maximum de 136.53.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
107.15 136.53
Range Annuel
7.90 136.53
Clôture Précédente
104.91
Ouverture
108.70
Bid
135.01
Ask
135.31
Plus Bas
107.15
Plus Haut
136.53
Volume
101.311 K
Changement quotidien
28.69%
Changement Mensuel
92.46%
Changement à 6 Mois
490.08%
Changement Annuel
1558.60%
20 septembre, samedi