Dövizler / OCIO
OCIO: ETF Series Solutions Trust ETF

37.07 USD 0.17 (0.46%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OCIO fiyatı bugün 0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.07 ve Yüksek fiyatı olarak 37.07 aralığında işlem gördü.

ETF Series Solutions Trust ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
37.07 37.07
Yıllık aralık
30.61 37.11
Önceki kapanış
36.90
Açılış
37.07
Satış
37.07
Alış
37.37
Düşük
37.07
Yüksek
37.07
Hacim
1
Günlük değişim
0.46%
Aylık değişim
2.52%
6 aylık değişim
12.98%
Yıllık değişim
9.32%
21 Eylül, Pazar