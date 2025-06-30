КотировкиРазделы
OCIO: ETF Series Solutions Trust ETF

37.07 USD 0.17 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OCIO за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.07, а максимальная — 37.07.

Следите за динамикой ETF Series Solutions Trust ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
37.07 37.07
Годовой диапазон
30.61 37.11
Предыдущее закрытие
36.90
Open
37.07
Bid
37.07
Ask
37.37
Low
37.07
High
37.07
Объем
1
Дневное изменение
0.46%
Месячное изменение
2.52%
6-месячное изменение
12.98%
Годовое изменение
9.32%
21 сентября, воскресенье