OCIO: ETF Series Solutions Trust ETF
37.07 USD 0.17 (0.46%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OCIO 환율이 오늘 0.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 37.07이고 고가는 37.07이었습니다.
ETF Series Solutions Trust ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OCIO News
- Oakley Capital 이사 Steve Pearce, 6,093주 매수
- General Atlantic, Oakley near €1 billion deal for French SaaS firm Brevo - Bloomberg
- Oakley Capital reports 5% NAV return in Q2, 7% for half-year
- Oakley Capital to sell vLex to Clio in $1 billion deal
일일 변동 비율
37.07 37.07
년간 변동
30.61 37.11
- 이전 종가
- 36.90
- 시가
- 37.07
- Bid
- 37.07
- Ask
- 37.37
- 저가
- 37.07
- 고가
- 37.07
- 볼륨
- 1
- 일일 변동
- 0.46%
- 월 변동
- 2.52%
- 6개월 변동
- 12.98%
- 년간 변동율
- 9.32%
20 9월, 토요일