OCIO: ETF Series Solutions Trust ETF
37.07 USD 0.17 (0.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OCIO hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.07 bis zu einem Hoch von 37.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETF Series Solutions Trust ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
37.07 37.07
Jahresspanne
30.61 37.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.90
- Eröffnung
- 37.07
- Bid
- 37.07
- Ask
- 37.37
- Tief
- 37.07
- Hoch
- 37.07
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 2.52%
- 6-Monatsänderung
- 12.98%
- Jahresänderung
- 9.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K