QuotazioniSezioni
Valute / OCIO
Tornare a Azioni

OCIO: ETF Series Solutions Trust ETF

37.07 USD 0.17 (0.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OCIO ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.07 e ad un massimo di 37.07.

Segui le dinamiche di ETF Series Solutions Trust ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OCIO News

Intervallo Giornaliero
37.07 37.07
Intervallo Annuale
30.61 37.11
Chiusura Precedente
36.90
Apertura
37.07
Bid
37.07
Ask
37.37
Minimo
37.07
Massimo
37.07
Volume
1
Variazione giornaliera
0.46%
Variazione Mensile
2.52%
Variazione Semestrale
12.98%
Variazione Annuale
9.32%
21 settembre, domenica