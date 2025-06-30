Valute / OCIO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OCIO: ETF Series Solutions Trust ETF
37.07 USD 0.17 (0.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OCIO ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.07 e ad un massimo di 37.07.
Segui le dinamiche di ETF Series Solutions Trust ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OCIO News
- Il direttore di Oakley Capital Steve Pearce acquista 6.093 azioni
- I need to count the characters in my headline to ensure it’s under 75 characters.
- General Atlantic, Oakley near €1 billion deal for French SaaS firm Brevo - Bloomberg
- Oakley Capital reports 5% NAV return in Q2, 7% for half-year
- Oakley Capital to sell vLex to Clio in $1 billion deal
Intervallo Giornaliero
37.07 37.07
Intervallo Annuale
30.61 37.11
- Chiusura Precedente
- 36.90
- Apertura
- 37.07
- Bid
- 37.07
- Ask
- 37.37
- Minimo
- 37.07
- Massimo
- 37.07
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.46%
- Variazione Mensile
- 2.52%
- Variazione Semestrale
- 12.98%
- Variazione Annuale
- 9.32%
21 settembre, domenica