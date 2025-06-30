通貨 / OCIO
OCIO: ETF Series Solutions Trust ETF
37.07 USD 0.17 (0.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OCIOの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり37.07の安値と37.07の高値で取引されました。
ETF Series Solutions Trust ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OCIO News
- オークリー・キャピタルの取締役スティーブ・ピアースが6,093株を取得
- I need to count the characters in my headline to ensure it’s under 75 characters.
- General Atlantic, Oakley near €1 billion deal for French SaaS firm Brevo - Bloomberg
- Oakley Capital reports 5% NAV return in Q2, 7% for half-year
- Oakley Capital to sell vLex to Clio in $1 billion deal
1日のレンジ
37.07 37.07
1年のレンジ
30.61 37.11
- 以前の終値
- 36.90
- 始値
- 37.07
- 買値
- 37.07
- 買値
- 37.37
- 安値
- 37.07
- 高値
- 37.07
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.46%
- 1ヶ月の変化
- 2.52%
- 6ヶ月の変化
- 12.98%
- 1年の変化
- 9.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K