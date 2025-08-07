FiyatlarBölümler
Dövizler / OBDC
OBDC: Blue Owl Capital Corporation

14.00 USD 0.16 (1.16%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OBDC fiyatı bugün 1.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.80 ve Yüksek fiyatı olarak 14.03 aralığında işlem gördü.

Blue Owl Capital Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
13.80 14.03
Yıllık aralık
12.11 15.73
Önceki kapanış
13.84
Açılış
13.87
Satış
14.00
Alış
14.30
Düşük
13.80
Yüksek
14.03
Hacim
4.094 K
Günlük değişim
1.16%
Aylık değişim
-1.89%
6 aylık değişim
-4.57%
Yıllık değişim
-3.71%
21 Eylül, Pazar